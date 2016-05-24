Ребенок, выпавший в Бресте из окна 8-го этажа, скончался в больнице

Новости Беларуси. За жизнь двухлетнего мальчика более восьми часов боролись врачи. Малыш умер в больнице накануне поздно вечером.



Напомним, трагедия произошла в Бресте. Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпал маленький ребенок. О произошедшем в скорую сообщили прохожие.



По предварительной информации, мальчик с помощью детского стульчика взобрался на подоконник, открыл окно...

В момент трагедии дома была мама ребенка:

она буквально на несколько минут отлучилась на кухню.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Мальчик находился в квартире по месту жительства вместе с матерью. Женщина в тот момент была на кухне, а отец на работе. По предварительным данным, мальчик с помощью детского стульчика взобрался на подоконник в зале и открыл окно в стеклопакете. Оттуда он выпал вниз на землю. Прохожий, ставший очевидцем случившегося, сообщил об этом в скорую помощь. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.