В Борисове на пешеходном переходе под колёсами УАЗа погибла женщина

Новости Беларуси. 18 декабря около шести часов вечера в Борисове произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, 62-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Демина. В этот момент по дороге двигался УАЗ под управлением 22-летнего водителя.

В результате наезда пенсионерка получила тяжёлые травмы и погибла на месте. Подробности ДТП выясняются.