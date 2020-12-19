В Борисове на пешеходном переходе под колёсами УАЗа погибла женщина

Новости Беларуси. 18 декабря около шести часов вечера в Борисове произошёл наезд на пешехода.
Как сообщает МВД Беларуси, 62-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Демина. В этот момент по дороге двигался УАЗ под управлением 22-летнего водителя.
В результате наезда пенсионерка получила тяжёлые травмы и погибла на месте. Подробности ДТП выясняются.
На неделе авария на пешеходном переходе случилась в Минске. Audi сбила мальчика, который переходил дорогу на зелёный свет – здесь подробности.