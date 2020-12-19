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В Борисове на пешеходном переходе под колёсами УАЗа погибла женщина

19 декабря 2020 14:16
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Новости Беларуси. 18 декабря около шести часов вечера в Борисове произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает МВД Беларуси, 62-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Демина. В этот момент по дороге двигался УАЗ под управлением 22-летнего водителя. 

В результате наезда пенсионерка получила тяжёлые травмы и погибла на месте. Подробности ДТП выясняются. 

На неделе авария на пешеходном переходе случилась в Минске. Audi сбила мальчика, который переходил дорогу на зелёный свет – здесь подробности

# Авария в Минской области # происшествия

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