Прямой эфир

В Борисове благодаря автономному извещателю спасли 10 человек

23 мая 2022 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. При пожаре в Борисове благодаря сработке автономного извещателя спасены 10 человек, шестеро из них – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове благодаря автономному извещателю спасли 10 человек-1

Спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Ленинградской. Прибывшие подразделения МЧС установили горение и плотное задымление на втором этаже трехэтажного дома. На момент пожара в нем находились 10 человек. В результате задымления сработал автономный извещатель.

В Борисове благодаря автономному извещателю спасли 10 человек-4

От звука прибора проснулись хозяин и один из детей. Они обнаружили задымление и разбудили остальных. Все покинули дом до прибытия спасателей. Повреждены комната и имущество на втором и третьем этажах, чердак и 16 квадратных метров кровли. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице
21 мая 2022 07:46

В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице

На Сурганова опрокинулся автомобиль скорой медицинской помощи
20 мая 2022 16:02

На Сурганова опрокинулся автомобиль скорой медицинской помощи

В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака
15 мая 2022 07:18

В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака