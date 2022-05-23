В Борисове благодаря автономному извещателю спасли 10 человек

Новости Беларуси. При пожаре в Борисове благодаря сработке автономного извещателя спасены 10 человек, шестеро из них – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Ленинградской. Прибывшие подразделения МЧС установили горение и плотное задымление на втором этаже трехэтажного дома. На момент пожара в нем находились 10 человек. В результате задымления сработал автономный извещатель.