Прямой эфир

В больницах Варшавы и Лодзи остаются пять человек, пострадавших в аварии 25 апреля

28 апреля 2017 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще три жителя Гродно, которые пострадали в крупной аварии в Польше, 28 апреля доставлены домой. В больницах Варшавы и Лодзи все еще остаются пять человек.

Автобус с белорусскими туристами перевернулся на рассвете 25 апреля. Помощь врачей понадобилась 18 пассажирам. Некоторых из них в клиники доставляли на вертолете. Точные причины происшествия пока не зазываются. Известно, что автобус внезапно съехал в кювет и опрокинулся. Туристы возвращались из путешествия в Прагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Польше

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержан начальник Столинского РОВД
28 апреля 2017 12:02

МВД: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержан начальник Столинского РОВД

Гродно: пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента
27 апреля 2017 15:45

Гродно: пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента

«Барменом был проведён осмотр оборудования». Мальчик сломал руку в детском лабиринте в Минске
27 апреля 2017 15:32

«Барменом был проведён осмотр оборудования». Мальчик сломал руку в детском лабиринте в Минске