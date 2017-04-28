В больницах Варшавы и Лодзи остаются пять человек, пострадавших в аварии 25 апреля

Новости Беларуси. Еще три жителя Гродно, которые пострадали в крупной аварии в Польше, 28 апреля доставлены домой. В больницах Варшавы и Лодзи все еще остаются пять человек.

Автобус с белорусскими туристами перевернулся на рассвете 25 апреля. Помощь врачей понадобилась 18 пассажирам. Некоторых из них в клиники доставляли на вертолете. Точные причины происшествия пока не зазываются. Известно, что автобус внезапно съехал в кювет и опрокинулся. Туристы возвращались из путешествия в Прагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.