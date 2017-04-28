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МВД: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержан начальник Столинского РОВД

28 апреля 2017 12:02
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Новости Беларуси. Министерство внутренних дел подтвердило информацию о задержании начальника Столинского РОВД. Подполковник Вячеслав Филипчик сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства, Филипчик в момент задержания находился в отпуске. Он ехал в гражданской одежде на Land Rover супруги.

Несмотря на заслуги и звания, Филипчик будет уволен из органов

и понесет «самое строгое наказание согласно административному законодательству».

Напомним, в канун Нового года в Смолевичском районе произошла трагедия. Вечером 30 декабря женщину, переходившую дорогу, сбила легковая машина. Травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Женщине было 49 лет. Она возвращалась домой с подарками и продуктами для праздничного стола. За рулем автомобиля, как позже подтвердилось, находился сотрудник Борисовского РУВД (здесь подробнее).

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде # Фотофакт # Вячеслав Филипчик

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