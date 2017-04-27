«Барменом был проведён осмотр оборудования». Мальчик сломал руку в детском лабиринте в Минске

Сказки – это страшные истории, бережно подготавливающие детей к чтению газет и просмотру теленовостей. «Добро пожаловаться» – программа отнюдь не сказочная, но и она бережно подготавливает детей, как, впрочем, и взрослых к суровой жизненной прозе.

Детский развлекательный центр. Город вечного праздника и безудержного веселья.

Сегодня в столице насчитывается более десятка подобных заведений и, стоит отметить, они весьма популярны у маленьких минчан и их родителей. Последние порой и не задумываются, насколько безопасны игры в подобных центрах. Пока, как говорится, гром не грянет.

Наталья Азарова:

Мы были с ребенком на дне рождения у его друга, 8 января 2017 года. Дети отправились играть в детский лабиринт, куда, по правилам центра, родителям вход запрещён. Через 15 минут игры раздался пронзительный крик и плач маленького Фёдора.



Наталья Азарова:

Мой ребёнок, спустя 15 минут после начала праздника, получил травму в детском лабиринте – перелом плечевой кости правой руки. Вызвали «скорую», но «скорая» нам рекомендовала добраться своим транспортом в детскую больницу, в 6-ю, которая оказала нам помощь.

Наложили гипс на три недели, и мы проходили три недели с гипсом.



Долгие дни в больнице, физиопроцедуры, перевязки, реабилитация и детские слёзы. Как после установят эксперты, была нарушена техника эксплуатации детской горки. Ребёнок зацепился за металлический шнур, который торчал из каркаса горки, и упал на ступеньки.

Наталья Азарова:

Мы потом вернулись. Я сфотографировала, указала администратору на наличие этой проблемы, и на следующий день был разговор с администратором. Но даже до сих пор я не знаю, устранена проблема или не устранена, потому что руководство нам не предоставило никаких ответов на наши вопросы. Никто не звонил, не извинялся, не интересовались никак, не давали больше о себе знать.



В день трагедии родители маленького Фёдора оставили запись в книге замечаний и предложений. Спустя 15 дней Наталье дали ответ, который поверг молодую женщину в шок.

Олег Усачёв, СТВ:

«В день происшествия Вами и барменом был проведён осмотр оборудования». Возникает вопрос: почему барменом? А не дворником или случайным прохожим? Апофеозом красноречия, а, быть может, и глупости стала следующая фраза, цитирую: «Переломы плечевой кости являются достаточно распространёнными травмами, особенно у детей». Любопытно откуда у работников детского развлекательного центра такая информация? Из личного опыта бармена или, быть может, выводы сделаны на основе статистики «горячих» точек планеты?



Естественно, такой ответ не устроил маму Фёдора, и она попыталась воздействовать с другой стороны.

Наталья Азарова:

Мы подавали заявление в милицию, было проведено расследование и было установлено, что была нарушена техника безопасности, но уголовного дела не возбуждалось. Нам не известно, устранило ли руководство эти неполадки, с нами никто не связывался, на контакт с нами не выходили. Существуют ли риски для детей или нет. Ребенок восстановился, хотя понадобился курс реабилитации. Сегодня мы хотим предотвратить травмы у других детей.



В процессе подготовки материала к эфиру в адрес развлекательного центра был составлен и отправлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Увы, руководство от комментариев категорически отказалось. И, тем не менее, нам стало известно, что спустя 1,5 месяца после случившегося, данный детский центр прекратил своё существование. Стало ли это результатом следствия и многочисленных проверок по обращению Натальи, или по каким-то иным причинам – пока неизвестно. И о том, кто доигрался, на этот раз, можно только догадываться.

Но что делать тем, кто однажды доверил организаторам детских центров самое дорогое – здоровье и жизнь своих детей? И вдруг что-то пошло не так.



Ольга Иващенко, юрист:

В случае, если потребитель воспользовался услугой, и услуга эта была некачественной, или окончилась тем, что потребитель получил травму, необходимо незамедлительно сделать запись в книге замечаний и предложений.

В том числе, если это были детские центры и ребёнок получил какую-либо травму, или что-то повредил. Кроме этого, необходимо обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы медучреждение зафиксировало какие-либо ушибы или травмы для того, чтобы в последующем потребители имели право заявить соответствующее требование к исполнителю данных услуг. Вместе с этим, потребитель имеет право заявить соответствующие требования о выплате денежной компенсации, а также убытков, понесённых на восстановление состояния здоровья. А вместе с тем, посещение безопасного центра ребёнку только на пользу. Лабиринт и батуты помогают укрепить мышечную систему, вестибулярный аппарат и улучшают кровообращение.



Если Ваш ребенок чересчур спокойный и мало двигается, благодаря умеренной физической нагрузке у ребёнка улучшаются сон и аппетит. Кстати, времяпровождение в подобном центре способно отвлечь детей постарше от телевизоров и компьютеров. Главное, не забывать о мерах безопасности.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Интересно. Весело. Безопасно. Так кто же отвечает за здоровье Вашего ребенка в детском развлекательном центре? Давайте узнаем. Наталья Попко, директор столичного детского игрового центра:

Безопасность детей должна быть на первом месте. Семья, приводя ребёнка к нам, в развлекательный центр, должна быть убеждена полностью, что ребёнок находится в полной безопасности. Безопасность обеспечивается многими факторами. В первую очередь, это безопасность и сертификация оборудования. Второй момент – ежедневный осмотр, преждевременный ремонт, недопускание повреждения в процессе износа. Нам нужно проводить дезинфекцию. Каждый вечер, после смены, мы обрабатываем полностью все аттракционы.



Кстати, то, что трагедии зачастую случаются в местах, специально предназначенных для отдыха и развлечений детей, не раз подчёркивали и в Следственном комитете Республики Беларусь. Так, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из минских парков развлечений Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Мальчик играл в детском лабиринте, упал с высоты и получил тяжёлые травмы.

На слуху у всех и случай в Горках, когда порывом сильного ветра опрокинуло два батута с девятью детьми. На что обратить внимание самим родителям, чтобы обезопасить своего малыша?

Наталья Попко, директор столичного детского игрового центра:

Когда родители приводят ребенка, мама должна сама визуально оценить, насколько это безопасно. Если там что-то торчит, висит, оборвано оборудование, какие-то провисания в самом лабиринте – любая мама это может увидеть. Также маме стоит изучить и правила поведения на игровых аппаратах, и донести до ребёнка.

Обратите внимание, предпочтение стоит отдавать отдельным заведениям, а не «островкам детства» в супермаркетах. В последних, как правило, экономят на всём, начиная от площади – а это значит, что неуклюжие двухлетки рискуют быть сшибленными десятилетними сорванцами. Ну и, конечно, не стоит забывать, что ответственность за ребёнка, где бы он не находился, прежде всего лежит на плечах родителей.



Белоруска:

Я, как мама двоих прекрасных детей, считаю, что любой родитель должен сам следить за детками. В связи с тем, что мы находимся в общественном месте, большое количество инфекций кружат вокруг, и родители обязаны, я считаю, брать с собой какие-то дезинфицирующие средства. Одеваться надо правильно, избегать сквозняков, чтобы ребёнок не бегал в носочках по тому же детскому центру, потому что полы везде холодные. И тогда будет всё в порядке.