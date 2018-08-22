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В Березовском районе во время пожара в птичнике погибли 820 утят

22 августа 2018 15:28
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Новости Беларуси. Несколько сотен утят погибли во время пожара в Березовском районе.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 августа. Произошел пожар в здании птичника на территории предприятия, которое занимается выращиванием птицы и производством замороженного полуфабриката.

Во время ЧП в помещении находились 820 утят, чей возраст был от 40 до 50 дней.

Возгорание было ликвидировано.

820 птенцов погибли (читать далее). 

Пострадавших нет. Пожарные не дали огню распространиться на соседние здания. 

Устанавливается причина произошедшего. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки. 

# Пожар # происшествия

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