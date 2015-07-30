В Березе задержали вандала, который уничтожал дорожные знаки

Новости Беларуси. Уже три дня на улицах Березы целенаправленно уничтожаются дорожные знаки. Неизвестные варвары корежат и выворачивают их из земли, спиливают и бросают на обочинах у проезжей части. Причем все это происходит не где-то на окраине, а в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Эти дорожные знаки на этом месте стояли уже несколько лет, но сегодня они со следами свежей установки. Последние три дня коммунальные службы Березы словно играли с неизвестными вандалами в «кошки-мышки». Каждое утро дворники на обочинах находили искореженные дорожные знаки, которые по ночам кто-то словно вырывал из земли.

Нина Иосифовна минувшей ночью проснулась от сильного шума. Сначала женщина испугалась, что кто-то пытается вломиться в ее дом. Потом поняла: сильные удары доносятся с противоположной стороны улицы.

Нина Жук, очевидец:

Он упал, а они ушли. Человека три или четыре. В какую сторону ушли, не знаю.

Этот знак не единственный поврежденный – всего переустанавливать и приводить в надлежащее состояние пришлось больше десятка молчаливых дорожных постовых. А вот убытки ещё предстоит подсчитать.

Валерий Микитич, заместитель генерального директора Березовского жилищно-коммунального хозяйства:

Было повальное уничтожение дорожных знаков с улицы Юбилейной до кольцевой. Это порядка 10 знаков. Каждый знак, его восстановление, у нас стоит порядка полутора миллионов. Вот этот знак, например, видно, был практически срезан. Вот даже видно место сварки. Его нужно было везти в мастерские, ремонтировать и заново устанавливать.

Казалось бы, злоумышленник должен обладать не дюжей силой. Шутка ли из земли голыми руками выдернуть металлическую трубу! Но реальность оказалась прозаичнее. Вандал хорошо знаком местным правоохранителям по своим прошлым «подвигам».

Вадим Постоялко, начальник милиции общественной безопасности Березовского районного отдела внутренних дел:

На сегодняшний день человек, совершивший данное деяние, задержан. Им является парень 1996 года рождения, осужденный за употребление наркотиков и отбывавший наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Никаких внятных объяснений по поводу своих действий парень дать не может.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство или повреждение имущества. Но точку в этом расследовании сыщики еще не ставят – подозреваемый берет на себя только события последней ночи. Уверяет, что сломал всего несколько знаков, остальные пока так и остаются делом рук неизвестных вандалов.