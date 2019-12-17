В Белыничах мужчину засыпало землей во время прокладки канализации

По информации МЧС, происшествие случилось днем 16 декабря. Мужчину засыпало землей по уровень шеи. К приезду работников МЧС пострадавший находился в сознании. Глубина котлована составляла два метра.

Предварительно, двое мужчин проводили работы по бестраншейной прокладке канализации к частному жилому дому. Произошел обвал грунта –напарник пострадавшего вызвал спасателей и пытался откопать мужчину до их приезда.

После спасения мужчина был передан медикам, они доставили его в больницу, после чего отпустили домой.