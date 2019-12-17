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В Белыничах мужчину засыпало землей во время прокладки канализации

17 декабря 2019 07:15
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Новости Беларуси. В Белыничах мужчину засыпало землей.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 16 декабря. Мужчину засыпало землей по уровень шеи. К приезду работников МЧС пострадавший находился в сознании. Глубина котлована составляла два метра.  

В Белыничах мужчину засыпало землей во время прокладки канализации-1

Фото: МЧС  

Предварительно, двое мужчин проводили работы по бестраншейной прокладке канализации к частному жилому дому. Произошел обвал грунта –напарник пострадавшего вызвал спасателей и пытался откопать мужчину до их приезда.  

После спасения мужчина был передан медикам, они доставили его в больницу, после чего отпустили домой.  

В конце ноября в Марьиной Горке на стройке погиб 52-летний рабочий – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия

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