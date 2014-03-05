Новости Польши. В Белостоке участились случаи нападения на белорусских граждан с целью ограбления. В этой связи белорусские дипломаты обращаются к соотечественникам, посещающим Белосток и Подлясье, с просьбой внимательней относиться к своим документам и кошелькам. Не держать их в одном месте, не оставлять на виду в автомобилях, не доверять посторонним.

Автомобили лучше парковать в хорошо освещенных местах, при возможности на охраняемых стоянках. С крупными суммами денег, особенно после посещения пунктов обмена валют, лучше в одиночку не разгуливать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.