Прямой эфир

В разных местах Минска полностью сгорел коттедж и уничтожена кровля еще двух

22 апреля 2013 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неспокойная ночь. Из-за неисправной электропроводки сгорел коттедж. ЧП произошло 22 апреля на Окружном проезде. В огне никто не пострадал.

Еще два пожара случились в столице накануне. Пламя повредило частные дома на улице Быховской и в переулке Мелиоративном. В обоих случаях обошлось без жертв, вот только хозяева жилья буквально остались без крыши над головой. Кровлю уничтожил огонь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городской управления МЧС:
В последние дни возросло количество пожаров в жилом секторе. В корне большинства причин кроется элементарная людская беспечность. Поэтому я еще раз хочу напомнить гражданам о необходимости более серьезного отношения к собственной безопасности.

# происшествия # Пожар в Минске # Виталий Дембовский # Фотофакт # Минское городское управление МЧС

Другие новости рубрики

Все новости
Ограбление банка в Любани. Преступники избили охранника и скрылись на инкассаторской машине
22 апреля 2013 16:46

Ограбление банка в Любани. Преступники избили охранника и скрылись на инкассаторской машине

В Гродненской области 52-летний мужчина стал первой жертвой весенних палов травы 2013 года
22 апреля 2013 16:36

В Гродненской области 52-летний мужчина стал первой жертвой весенних палов травы 2013 года

Забастовка работников авиакомпании «Люфтганза»: отменены рейсы по всей Европе, в том числе и в Беларуси
22 апреля 2013 15:31

Забастовка работников авиакомпании «Люфтганза»: отменены рейсы по всей Европе, в том числе и в Беларуси