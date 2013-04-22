В разных местах Минска полностью сгорел коттедж и уничтожена кровля еще двух

Новости Беларуси. Неспокойная ночь. Из-за неисправной электропроводки сгорел коттедж. ЧП произошло 22 апреля на Окружном проезде. В огне никто не пострадал.

Еще два пожара случились в столице накануне. Пламя повредило частные дома на улице Быховской и в переулке Мелиоративном. В обоих случаях обошлось без жертв, вот только хозяева жилья буквально остались без крыши над головой. Кровлю уничтожил огонь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городской управления МЧС:

В последние дни возросло количество пожаров в жилом секторе. В корне большинства причин кроется элементарная людская беспечность. Поэтому я еще раз хочу напомнить гражданам о необходимости более серьезного отношения к собственной безопасности.