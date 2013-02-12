В Беларуси устраняют последствия снегопада

Новости Беларуси. В Гомельской области продолжают устранять последствия снегопада. Накануне поздно вечером из-за налипания снега на провода и усиления ветра произошло отключение электроэнергии в четырех районах. А именно - в Ельском, Калинковичском, Жлобинском и Речицком.

12 населенных пунктов остались без света. Первые отключения зафиксировали после 11 вечера, последние — сегодня утром. Всё это время на поврежденных участках работали аварийные бригады.

Пока обесточенными остаются 6 населенных пунктов. В ближайшие часы их энергоснабжение будет восстановлено.

Снег продолжает идти и сейчас. В Минской области высота покрова уже достигает 45 см. И это самое снежное место страны. Около 800 единиц техники убирали в минувшие сутки республиканские дороги. На трассы высыпано 7 тысяч тонн песко-соляной смеси и чистой соли. В целом, первая декада февраля оказалась очень теплой для этого календарного сезона, она превысила климатическую норму на 7 градусов и больше походила на март.

К концу этой недели морозы в Беларуси окрепнут. Придет антициклон из России. Ночью ожидается до минус 9, при прояснениях - до 15 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.