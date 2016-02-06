Гибель сотрудниц кафе в Слуцке: среди основных причин – отравление угарным газом

Новости Беларуси. Трагедия в Слуцке. Две сотрудницы кафе найдены мертвыми. Обстоятельства гибели женщин выясняются. Среди основных причин – отравление угарным газом.

Кошмар на улице Серпуховской случился достаточно неожиданно. Две женщины на кухне кафетерия готовили для банкета. Больше никого в здании не было, оно было закрыто на спецосблуживание. Через несколько часов их тела нашла парикмахер – подруга одной из жертв. Она работа по соседству.

Еще вчера сотрудницы кафе строили планы. У одной из них неделю назад осуществилась мечта – заселилась в собственную квартиру. У второй сиротами остались двое детей. Жили женщины через дорогу от злополучного кафе.

Жители Слуцка:

У Лены две девочки несовершеннолетние. Жалко, конечно, что так получилось. Аж не верится. Позавчера вместе гуляли, вчера их уже нет.

Пришел с работы, было почти пять часов. Увидел газовиков, МЧС, милицию. Сразу думал, что пожар. Увидел, что тело лежало.

Здание опечатано, следствие ведет работу, специалисты изучают помещение, проведен и следственный эксперимент.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Изучается изъятая техническая документация, также допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла гибель двоих человек.

Газовщики и МЧС в интересах следствия от комментариев отказались. Не нашлось что ответить и у руководства заведения.

Елена Пришиц живет в доме напротив, в момент трагедии находилась у себя в квартире. Услышав новости, женщина не на шутку испугалась.

Елена Пришиц, житель Слуцка:

Говорят, что газ давно проходил, но никто не обращал внимания. На май мы намечали здесь делать юбилей.

На данный момент одна из самых вероятных причин трагедии в Слуцке – отравление угарным газом. Он выделяется при горении газа природного. Это одно из самых опасных химических соединений – у него нет запаха. Надышавшись, человек может умереть за несколько минут.

Буквально на прошлой неделе в Борисове именно угарный газ убил сразу шесть человек. Эту версию накануне подтвердил глава Следственного комитета.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

На основании наших поручений соответствующими ведомствами принято решение о проверке аналогичных газовых колонок в целом по стране.

Это было сделано сразу после трагедии в Борисове. Теперь – Слуцк. Оба дела взяты на личный контроль главой Следственного комитета. Остается дождаться окончательных выводов расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.