В Беларуси 15 января без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов

Новости Беларуси. В Беларуси без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов. Все они находятся в Минской области. В общей сложности без света провели минувшую ночь более 3 тысяч человек. Отключения устраняются аварийными бригадами.

Социально значимые объекты подключены к генераторам.

Работы по уборке снега ведутся практически беспрерывно: расчищаются автомобильные дороги, остановки, тротуары, пешеходные дорожки.

По сообщениям синоптиков на Беларусь вслед за «Даниэллой» надвигается новый циклон. Он идет к нам со стороны украинских Карпат. Его спутники — снег и порывистый ветер. На дорогах вновь ожидаются заносы и гололедица.