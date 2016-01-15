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В Беларуси 15 января без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов

15 января 2016 07:49
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Новости Беларуси. В Беларуси без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов. Все они находятся в Минской области. В общей сложности без света провели минувшую ночь более 3 тысяч человек. Отключения устраняются аварийными бригадами. 

Социально значимые объекты подключены к генераторам.

Работы по уборке снега ведутся практически беспрерывно: расчищаются автомобильные дороги, остановки, тротуары, пешеходные дорожки.

По сообщениям синоптиков на Беларусь вслед за «Даниэллой» надвигается новый циклон. Он идет к нам со стороны украинских Карпат. Его спутники — снег и порывистый ветер. На дорогах вновь ожидаются заносы и гололедица.

# происшествия # Электроснабжение

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