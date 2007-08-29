В Азербайджане рухнул многоэтажный дом

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Баку продолжаются.

Накануне вечером в центре города рухнул многоэтажный дом. Число погибших уже достигло 7 человек. На данный момент сообщили о 6 раненых. Состояние 2 из них тяжелое.

Сотрудники МЧС продолжают искать под завалами живых людей. Задействованы все ресурсы - тяжелая техника, подразделения гражданской обороны, кинологи с собаками. Жителей соседнего дома ночью выселили, так как надежность их жилища тоже под вопросом.

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего - взрыв или падение крана. Впрочем, официальных подтверждений ни того, ни другого пока нет. Под завалами оказались строители, возводившие здание.