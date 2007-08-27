На всей территории Греции действует чрезвычайное положение

За три дня сильнейших лесных пожаров в Греции, по последним данным, погибли 60 человек. Уничтожены более 500 домов, десятки тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных земель.

Наиболее тяжелая обстановка на Пеллопоннесе. Пожарным удалось отстоять уникальный исторический комплекс Древней Олимпии. Но сейчас пламя угрожает еще нескольким всемирно известным памятникам.

Ответственность за происходящее власти возлагают на поджигателей. За информацию об их местонахождении объявлена награда до 1 миллиона евро. 10 подозреваемых уже задержаны.

На тушении лесных пожаров в Греции задействованы в том числе и 15 белорусских спасателей. Вертолет белорусского МЧС МИ-26 и два экипажа, совершают по 10-12 вылетов в день.

