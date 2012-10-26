В аргентинском городе Неукен обрушилась крыша супермаркета. Несколько человек погибли, 15 ранены

Новости Аргентины. ЧП в Аргентине. В городе Неукен обрушилась крыша супермаркета. С места трагедии поступают данные о нескольких погибших. Их число уточняется. 15 человек пострадали, они уже госпитализированы. Все еще остаются люди под завалами.

ЧП случилось во время оживленной торговли. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Спасатели сейчас разбирают завалы. Дежурят медики.

Что привело к обрушению пока не известно. В связи с таргическими событиями губернатор провинции объявил три дня траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.