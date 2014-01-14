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В африканском Сенегале военные захватили российский рыболовецкий траулер «Олег Найденов» с белорусским матросом и требуют штраф

14 января 2014 11:47
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Новости Африки. МИД Беларуси подтверждает наличие белорусского гражданина в составе экипажа судна «Олег Найденов». Это 43-летний Александр Якунович. Он работает на корабле матросом. Данную информацию  подтвердили также и в центре общественных связей «Росрыболовства». Из-за отсутствия посольства Беларуси в Сенегале, наша консульская служба  работает в тесном контакте с российскими коллегами.

Рыболовное судно «Олег Найденов» 3 января было задержано военными Сенегала в Атлантическом океане. Сейчас корабль находится в военном порту Дакара. Власти Сенегала обвиняют экипаж в ведении незаконного промысла в экономической зоне страны, в свою очередь, капитан утверждает,  что корабль находился в зоне Гвинеи-Бисау. Российская сторона готовит иск в международный морской трибунал в Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Горбачев, заместитель руководителя центра общественных связей «Росрыболовства»:
На судне находится гражданин Беларуси Александр Якунович 1970 года рождения. Беспокоиться о его судьбе не стоит. Мы оказываем помощь всему экипажу - тем более Александр - гражданин дружественной нам республики. Пока продолжаются переговоры об освобождении судна. Сенегал требует уплату штрафа, но наши рыбаки, моряки невиновны в этой ситуации. Действия сенегальских властей неправомерны, надеемся, что до 15 января удастся урегулировать этот спор и сенегальские власти согласятся на наши условия и «Олег Найденов» вернется в район промысла.

# происшествия # Белорусы за границей

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