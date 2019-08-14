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В 48 населённых пунктах Гомельской области нарушилось электроснабжение из-за сильного ветра

14 августа 2019 07:48
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Новости Беларуси. В Гомельской области устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 13 августа по юго-востоку Беларуси прошел мощный грозовой фронт.

Сильнее всего пострадали Гомельский и Лоевский районы. Из-за непогоды было нарушено электроснабжение в 48 населенных пунктах. Основная причина отключений – деревья, поваленные ветром. Порывы достигали 25 м/с. Без электричества остались 13 молочно-товарных комплексов, 8 насосных станций и более 200 трансформаторных подстанций.

В 48 населённых пунктах Гомельской области нарушилось электроснабжение из-за сильного ветра -1

Для подачи электроэнергии на фермы были оперативно направлены генераторы МЧС и районных электросетей. Восстановительные работы продолжались всю ночь. 

Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен 13 августа из-за гроз, ливней и града по всей территории Беларуси. Штормовое предупреждение продлено и на сегодня (подробнее об этом здесь).

В 48 населённых пунктах Гомельской области нарушилось электроснабжение из-за сильного ветра -4

В 48 населённых пунктах Гомельской области нарушилось электроснабжение из-за сильного ветра -6

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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