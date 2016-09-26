Утопленник за 400 тысяч долларов: в Колодищах 4 дня пытаются достать из болота экскаватор

Новости Беларуси. Утопающий с железным характером!

На стройке возле Колодищей уже четвертый день пытаются вытащить из болота экскаватор стоимостью около 400 тысяч долларов.

Многотонная машина ушла в топь по самую кабину, и теперь организации-владельцу остается прикладывать все усилия, чтобы спасти утопающего гиганта. Для скорейшего хэппи-энда на помощь пригнали целый парк техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никто и не думал, а он взял и буквально подгреб ситуацию под себя! Когда все на стройке поняли, что экскаватор начал активно тонуть, на помощь подогнали еще один. Параллельно пытались подкладывать бревна, но «плавающая» ситуация становилась только хуже.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Добраться до тонущего экскаватора сейчас можно разве что вот таким путем, потому что если попытаться подойти к многотонной машине, то, судя по виду этой земли, можно запросто составить ему компанию. Спасательная операция продолжается уже примерно четвёртые сутки. Но здесь не теряют надежды, что вот этот железный бедолага не просто всплывёт, а ещё и будет в дальнейшем работать.

Экскаватор провалился по самую кабину.

Но шансы на ударную карьеру после всплытия пока есть – вода еще не попала в двигатель, а рабочие для подстраховки еще и накрыли глушитель – наши люди – пакетом поплотнее.

Экскаватор Игоря Белоголова помогает вытащить практически близнеца – такой же экскаватор. Рабочий прекрасно знает и про стоимость, и про то, в какую сумму после спасения обойдется обслуживание затонувшего с ковшом. Оттуда и реакция. Зато честно.

Игорь Белоголов, машинист экскаватора:

Так а что? Не мой же утонул, почему не радоваться!

Александр Абрамович, первый заместитель генерального директора строительной компании:

На таком участке, в общем-то, это не угадаешь. Экскаваторщику чуть-чуть не повезло, конечно. Наказан он будет тем, что не получит зарплату.

А тем временем спасательная операция собирает своих зрителей, где каждый знает, как достойнее всего утопающему экскаватору завершить свой гусеничный путь.

Зрители:

Я думаю, бульдозером лучше!

Чтоб он вообще туда провалился!

Конечно, жалко – болото же здесь! Мы когда-то здесь грибы собирали, и то я в эту сторону никогда не ходила.

Дануся Владимировна глубоко, как и экскаватор, прониклась ситуацией. И даже отправилась к рабочим – поинтересоваться, чем помочь.

Дануся Шершова, житель Колодищей:

Могу пойти сейчас, сделать пирожков и принести. И чая тоже.

Сочувствующие утопающему даже организовали группу в соцсетях, где делятся авторитетными советами и выкладывают оперативное видео с места событий. Но Иван Онуфриевич, в свое время перевозивший лес на Севере, без заседаний в интернете, говорит, здесь все просто: как ковшом махнуть.

Иван Тайворба:

Не надо было туда лезть! Во-первых, песок, а потом брёвна настелить, и можно было бы подъехать. И ковшом немножко утрамбовать надо было. Конечно, достанут. В наше время можно всё достать из-под земли.

Выручают попавшего в «грязную» ситуацию многотонного коллегу сразу в несколько железных рук. Ближе к обеду подоспела и дополнительная подмога.

Рабочие надеются, что сегодня-завтра все же откопают импортного пострадавшего.

Ведь, судя по всему, экскаватор плотно сел на дно и будто держится за землю непотопляемым ковшом.