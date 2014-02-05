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Утечка мазута на мини-ТЭЦ в Пинске: площадь разлива – около 1,5 тысяч квадратных метров

05 февраля 2014 21:32
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Новости Беларуси. Последствия аварии на мини-ТЭЦ в Пинске ликвидируют к 7 февраля. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Утечка мазута на территории станции произошла накануне утром. Площадь разлива – около полутора тысяч квадратных метров. Причиной происшествия стала трещина в корпусе задвижки на трубопроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Силами обслуживающего персонала течь была устранена. На поврежденный участок наложен бандаж. По мнению специалистов, серьезной экологической опасности нет, поскольку почва сильно промерзла и мазут не впитывается в нее.

Экологической катастрофы чудом удалось избежать в Пинске. Там  продолжают ликвидировать последствия аварии на мини-ТЭЦ, где накануне произошла утечка мазута. Площадь разлива — около полутора тысяч квадратных метров. Причиной происшествия стала трещина в   трубопроводе. Специалисты уверяют, что опасности нет - почва сильно промерзла и мазут не впитывается. С места ЧП —  Юлия Бешанова.

На пульт дежурного сотрудника пинской мини-ТЭЦ  сообщение о поломке оборудования поступило около 8 утра, но остановить утечку мазута уже было невозможно -  в  резервуарах топливо подогревается до 70 градусов. Из-за высоких температур доступ к поврежденному участку был  сильно затруднен.  В результате из резервного хранилища вытекло больше тысячи тонн мазута. Общая площадь разлива —  примерно полторы  тысячи квадратов.

Николай Щербинин, директор  Пинских тепловых сетей:
На сегодняшний день уже более 300 т мы собрали, закачали в резервную емкость. Вот эта нештатная ситуация ни на что не повиляла, в том числе на теплоснабжение города. Предположительно, это повреждение произошло с задвижкой или на нефтепроводе рядом с задвижкой.

Для выяснения  всех  обстоятельств прорыва и причин выхода оборудования из строя уже создана специальная комиссия, ее участникам предстоит подсчитать и размер материального ущерба.

Сергей Леоновец,  генеральный директор РУП «БРЕСТЭНЕРГО»:
Пострадавших у нас нет, каких-то воздействий для оборудования и ущерба для оборудования тоже нет — все оборудование в работе. Я думаю, что ущерба не должно быть. Этот мазут скачаем в емкость, он отстоится, потом влага внизу собирается, она просто откачивается  и мазут в качестве не потеряет.

Сегодня по территории ТЭЦ  все еще  протекает настоящая «мазутная» река. Избежать экологической катастрофы помогло лишь счастливое стечение обстоятельств: так называемая «обваловка» — небольшое возвышение вокруг резервуара. Она и не позволила мазуту растечься по территории, а  благодаря «минусовой» температуре,  нефтепродукт не впитался  в промерзшую почву.  

Александр Горошко, начальник Пинской городской и районной инспекции  природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Минимальное загрязнение почвы получается. При минусовых температурах мазут меньше впитывается и испаряется в окружающую среду, после того, как предприятие полностью ликвидирует весь пролив мазута,   работники лаборатории произведут отбор почвы и по результатам уже анализа мы будем делать какие-то выводы — присутствуют ли в почве нефтепродукт - покажет результат. 

Сейчас  мазут откачивают  в приемную емкость, но   этот вид топлива  на холоде очень быстро густеет -   для того, чтобы  нефтепродукт   вновь закачать  в резервуар, его разогревают паром до 70 градусов.  Работы ведутся круглосуточно, на устранение последствий прорыва потребуется не менее пяти дней. 

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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