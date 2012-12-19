Установлена причина крушения в Индонезии пассажирского самолета «Суперджет-100»

Новости России. Россия признала, что причиной крушения в Индонезии пассажирского самолета «Суперджет-100» в мае 2012 года стал человеческий фактор. При этом представители российской стороны указали на ряд других, сопутствовавших ошибке пилота причин случившегося. В частности, на картах, которые были у пилотов «Суперджета», не были обозначены горы, окружавшие зону полета. Кроме того, диспетчер аэропорта Джакарты обнаружил пропажу самолета с радаров лишь через 24 минуты после катастрофы. Также стало известно, что у радаров в аэропорту Джакарты не было системы звукового предупреждения о минимально безопасной высоте. В свою очередь, представители Индонезии согласились с претензиями и признали, что у них есть проблемы с организацией воздушного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.