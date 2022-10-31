«Успели проработать около месяца». В Бресте задержаны закладчики особо опасного психотропа

Новости Беларуси. В Бресте задержаны с поличным закладчики психотропов – двое жителей Барановичей 30 и 36 лет, которые делали закладки особо опасного психотропного вещества мефедрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба неоднократно судимы, один из которых в том числе и за убийство.

Артур Королев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:

Сыщики выяснили, что мужчины, выполняя задания куратора, делали закладки особо опасного психотропного вещества мефедрон, где и были задержаны с поличным. У задержанных изъято 60 граммов фасованного наркотика, еще более 100 граммов обнаружено на съемной квартире в областном центре. Известно, что фигуранты освободились из мест лишения свободы около полугода назад. На наркомаркет они успели проработать около месяца.