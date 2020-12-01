В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала 14-летняя девочка

Новости Беларуси. Серьезная авария на сложном перекрестке в микрорайоне Восток. Два автомобиля столкнулись на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, автомобиль Skoda под управлением 40-летнего водителя двигался по улице Калиновского. На перекрестке с проспектом и улицей Туровского произошло столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении Skoda в удерживающем устройстве. Девочка доставлена в больницу.