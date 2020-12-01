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В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала 14-летняя девочка

01 декабря 2020 19:06
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Новости Беларуси. Серьезная авария на сложном перекрестке в микрорайоне Восток. Два автомобиля столкнулись на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала 14-летняя девочка-1

В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала 14-летняя девочка-3

По предварительной информации, автомобиль Skoda под управлением 40-летнего водителя двигался по улице Калиновского. На перекрестке с проспектом и улицей Туровского произошло столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении Skoda в удерживающем устройстве. Девочка доставлена в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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