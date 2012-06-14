Ураган в Гомеле: за 20 минут повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, повреждены автомобили

Новости Беларуси. В Гомеле устраняют последствия урагана. По всему городу бригады коммунальных служб расчищают тротуары, дворы и аллеи в парках от поваленных деревьев. Подачу электричества удалось восстановить еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия обрушилась на город накануне вечером. Ветер был такой силы, что за 20 минут повалил несколько десятков деревьев, которые повредили автомобили, с некоторых домов были сорваны листы кровли. Ненастье повредило также линии электропередач и опоры уличного освещения. Больше всего от разгула стихии пострадал центральный сквер: повалено и повреждено около 10 крупных деревьев. Ущерб от внезапного урагана пока не подсчитан.

Фото Александра Кендыша, газета «Новый Вечерний Гомель».