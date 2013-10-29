Подозреваемый в убийстве минчанки Анны Сердечкиной признан вменяемым. Он задушил женщину, расчленил тело, останки в пакетах выбросил в водоём

Новости Беларуси. Подозреваемому в убийстве руководителя минского клуба лучников-любителей предъявлено обвинение.

Подробности трагедии шокируют. Руководитель минского клуба лучников Анна Сердечкина ушла из дома поздно вечером 12 августа, с тех пор о её местонахождении не знал никто. Девушку искали днями, помогали десятки добровольцев и сотни пользователей социальных сетей. Её фотографии были расклеены по всему Минску. К розыску подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел». О том, что девушку ищут, пользователи сообщали и на нашем форуме.

В середине августа волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» на странице в социальной сети сообщили страшную новость: девушку жестоко убили. Бывший муж задушил Анну и расчленил её тело. Останки в нескольких полиэтиленовых пакетах извлечены 20 августа из Цнянского водохранилища. Кстати, именно он, экс-супруг и обратился с заявлением о пропаже Анны на третьи сутки после её пропажи (смотрите видео).

На данный момент мужчина находится под стражей. В рамках расследования уголовного дела назначены дополнительные экспертизы, которые проводят специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Уже известно, что мужчина признан вменяемым.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый в совершении убийства Анны Сердечкиной признан вменяемым. То есть, он осознавал характер и общественную опасность своих действий. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.