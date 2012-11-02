Ураган «Сэнди»: число жертв стихии приближается к 170. Только в США погибли около 100 человек

Новости США. Число жертв урагана «Сэнди» в странах Карибского бассейна, на северо-востоке США и Канаде приближается к 170. Только в Соединенных Штатах погибли около сотни человек.

Последствия мощного урагана ликвидируют до сих пор. Улицы освобождают от мусора, обломков деревьев и рекламных щитов.

Ведутся работы и по восстановлению транспортной инфраструктуры. Минтранс США выделил на эти нужды 13 миллионов долларов. После почти двух суток транспортного коллапса запущены первые дежурные автобусы. Накануне в Нью-Йорке возобновила работу половина линий метро. Несколько тоннелей все еще заблокированы. Ремонтные бригады в круглосуточном режиме откачивают из них воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ураган «Сэнди», ранее бушевавший в странах Карибского бассейна, в ночь на вторник обрушился на восточные штаты США. Наибольший ущерб стихия нанесла штатам Нью-Джерси и Нью-Йорк. В округе Колумбия разрушений не было, однако ураган порвал провода на многочисленных линиях электропередачи, из-за чего в Вашингтоне и штатах Мэриленд и Виргиния до 400 тысяч человек два дня оставались без света.

«Сэнди» также спровоцировал массовые отключения электроэнергии по всей территории восточных штатов. Ураган обесточил около шести миллионов жилых домов и административных зданий.

Около 4,5 миллионов человек в 12 штатах до сих пор остаются без электричества. По последним прогнозам экспертов, ураган может стоить соединенным штатам 50 млрд долларов. Тем самым «Сэнди» станет самым «дорогостоящим» стихийным бедствием за всю историю США.