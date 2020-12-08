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В Жлобине задержали участника массовых беспорядков

08 декабря 2020 17:35
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Новости Беларуси. На участника массовых беспорядков вышли оперативники. На этот раз обвиняемый – житель Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жлобине задержали участника массовых беспорядков-1

С 9 по 11 августа молодой человек вместе с другими радикально настроенными участниками протеста бросал камни в стоящие и проезжающие автомобили милиции. Учитывая данные факты, возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

В Жлобине задержали участника массовых беспорядков-4

Известно, что подозреваемый – активный пользователь различных радикальных Telegram-каналов и групп деструктивной направленности.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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