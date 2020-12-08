В Жлобине задержали участника массовых беспорядков

Новости Беларуси. На участника массовых беспорядков вышли оперативники. На этот раз обвиняемый – житель Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 9 по 11 августа молодой человек вместе с другими радикально настроенными участниками протеста бросал камни в стоящие и проезжающие автомобили милиции. Учитывая данные факты, возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.