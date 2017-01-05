Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Ушачами

Новости Беларуси. 9 человек остаются в больнице в результате ДТП с участием маршрутки на трассе Лепель – Полоцк. Двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. За их жизни борются врачи Ушачской районной больницы.

Авария произошла утром. Маршрутка с 15 пассажирами врезалась в бульдозер, перевозимый МАЗом на трейлере. Один человек погиб.

Один погибший – парень 1988 года рождения.

На данный момент 9 человек в больнице. Причем двое пострадавших по-прежнему в реанимации. У врачей еще есть основания опасаться за их жизни.

Но, увидев буквально разорванную маршрутку, первой реакцией было изумление, что в аварии вообще оказались выжившие. Левую сторону машины, по-другому и не скажешь, срезало ковшом бульдозера, перевозимого МАЗом. При встречном разъезде водители просто не разминулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но есть еще одно очень важное обстоятельство.

Как рассказали в ГАИ, водитель МАЗа не имел права перевозить негабаритный груз.

Владимир Назарко, начальник ГУАИ УВД Витебского облисполкома:

Перевозка осуществлялась с нарушениями, не имелось специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза. Соответственно, в действиях водителя на данном этапе усматривается административное правонарушение.

Несколько часов на месте трагедии работали следователи. В ближайшее время специалисты будут изучать картину с видерегистратора. Но, по словам водителя маршрутки, злополучный бульдозер он увидел за секунду до столкновения, и уже просто не мог что-то изменить.