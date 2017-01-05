Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами

Новости Беларуси. Начнем выпуск с подробностей трагедии в Ушачском районе. Напомним, 5 января утром там произошла страшная авария: на 29-м километре дороги Лепель – Полоцк – граница России микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в бульдозер. В результате столкновения один человек погиб, еще девять – в больнице. Всему виной ковш. Строительную технику перевозили на трале большегруза с нарушениями правил: отвал бульдозера выступал за габариты автомобильной платформы. Это и спровоцировало смертельное ДТП, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Про такие аварии говорят: «Ничто не предвещало». Рейс из Полоцка в Минск – таких каждый день несколько! Да и время отправления – около 6 утра – самое популярное для тех, кто ездит в столицу в командировку или на работу. Только сегодняшний путь стал последним для одного из пассажиров. Ему было 28 лет.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Глядя на то, что стало, точнее, то, что осталось после удара от маршрутки – сложно поверить, что в автомобиле вообще кто-то выжил. Сиденья вырвало с корнем, а из-за сильнейшего столкновения теперь даже невозможно прочитать, что было написано на борту.

Маршрутка не просто врезалась в бульдозер, перевозимый встречным МАЗом. Ковш, который выступал за габариты грузовика почти на полметра, срезал левую сторону салона как лезвием. Эта скрученная груда железа и есть боковая часть маршрутки. И самое нелепое: как заявили в ГАИ, водитель МАЗа не имел права перевозить такой негабарит.

Владимир Назарко, начальник УГАИ УВД Витебского облисполкома:

Не имелось специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза. Запрещается передвижение крупногабаритных транспортных средств в ночное время и при осложнении погодных условий. Соответственно, двигаться водитель не имел бы права даже при наличии специального разрешения.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитете по Витебской области:

Следователями произведен осмотр места происшествия. Также изъят видеорегистратор из салона автомобиля Мерседес. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Намотанная на железо одежда. Кровь. Судя по раскрытой аптечке, пассажиры стали оказывать помощь друг другу еще до приезда скорой. Сергей в той маршрутке ехал на одном из передних сидений. Говорит, там, на месте аварии остались вещи, куда-то завалились все документы, но он даже не думает о таких, как выяснилось, мелочах.

Сергей Сунгурцев, пострадавший:

Я думаю сейчас не о своих родственниках, а о родственниках того человека, который погиб. Это произошло в полуметре от меня, я тоже мог оказаться вместе с ним. Это был всего лишь выбор мест в маршрутке.

За помощью к медикам обратились 9 пассажиров злополучного рейса, самому старшему – 46 лет. За жизни двоих врачи борются до сих пор.

Сергей Моисеев, главный врач Ушачской центральной районной больницы:

У обоих пациентов наличие не одной травмы, а множественные травмы. Одна женщина прооперирована. Состояние ее недостаточно стабильно, чтобы говорить о каких-то прогнозах. Мы делаем все, что возможно.

В одной палате с пострадавшими – и водитель маршрутки. Мужчина еще в шоке от случившегося и с трудом говорит об аварии.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Вы бульдозер этот хоть видели?

Водитель маршрутки:

Бульдозер? Буквально за секунду до удара.

Секунда, которой наверняка хватило – кому-то принять решение, что бульдозер можно провозить в темноте мимо правил, а кому-то – пострадать или погибнуть. В 28 лет.