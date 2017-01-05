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Утреннее ДТП в Ушачском районе: 28-летний мужчина умер, два человека – в тяжелом состоянии

05 января 2017 12:35
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Новости Беларуси. Страшная авария в Ушачском районе произошла около шести часов утра. Маршрутка двигалась в сторону Минска и врезалась в ковш бульдозера, перевозимого МАЗом. 

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Установлено, что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении г. Минска, навстречу ему двигался автомобиль МАЗ, перевозивший бульдозер. При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы.

В маршрутке находилось 15 пассажиров.

В результате аварии пострадали 9 человек. 28-летний молодой человек от полученных травм скончался. По последним данным, состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое.

Водитель МАЗ выехал в Полоцк около трех часов ночи, хотя перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено. 

Другие подробности страшной аварии здесь.

# происшествия # Авария в Витебской области # Светлана Сахарова

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