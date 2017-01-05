Утреннее ДТП в Ушачском районе: 28-летний мужчина умер, два человека – в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. Страшная авария в Ушачском районе произошла около шести часов утра. Маршрутка двигалась в сторону Минска и врезалась в ковш бульдозера, перевозимого МАЗом.



Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Установлено, что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении г. Минска, навстречу ему двигался автомобиль МАЗ, перевозивший бульдозер. При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы.

В маршрутке находилось 15 пассажиров.

В результате аварии пострадали 9 человек. 28-летний молодой человек от полученных травм скончался. По последним данным, состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое.

Водитель МАЗ выехал в Полоцк около трех часов ночи, хотя перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено.