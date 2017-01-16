ДТП на гродненской трассе: водитель фуры влетел в отбойник и перегородил путь большому количеству автомобилей

Новости Беларуси. К другим темам. Прошедшие выходные выдались на Минщине по-настоящему снежными. Почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки в Слуцке.

К счастью, серьезных последствий очередной циклон в регион не принес.

А вот автолюбителям, которые не отказались от путешествий, пришлось тяжело.

Десятки мелких ДТП попали в сводку автоинспекторов.

Наша съемочная группа стала свидетелем аварии в Минском районе.

14 января пробка из нескольких сотен машин образовалась на гродненской трассе вблизи деревни Бояры.

28-летний водитель фуры на скользкой дороге не справился с управлением.

Грузовик влетел в отбойник и перегородил оживленной трассе. В результате затор растянулся на несколько километров, а движение в направлении столицы почти на час был заблокировано. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Іван Олихвер, водитель:

И на легковой тяжело будет ехать, не говоря про фуру. Машину понесло, и всё – не справился с управлением, разбита машина. Прилучается и прицеп, и машина сама повреждена.