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Выясняются причины гибели известной белорусской балерины

20 февраля 2017 13:12
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Правоохранительные органы изучают причины, которые могли подтолкнуть к гибели молодую балерину. Как сообщалось ранее, 12 февраля во дворе дома по проспекту Независимости, было найдено тело 28 -летней танцовщицы Марины Парамоновой. По предварительным данным, она могла упасть с 7 этажа. 

В последние годы, карьера восходящей звезды Большого оставляла желать лучшего. После перенесенной травм, ей в 2013 пришлось оставить сцену. Некоторые источники также говорили о разногласиях с руководством театра.

Некоторое время Марина преподавала хореографию.

В юношеском возрасте балерина считалась восходящей звездой мировой сцены: становилась победителем международных конкурсов. Некоторые эксперты считали, что у нее большой творческий потенциал.

 

# происшествия # Нападение # Марина Парамонова

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