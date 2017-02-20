Выясняются причины гибели известной белорусской балерины

Правоохранительные органы изучают причины, которые могли подтолкнуть к гибели молодую балерину. Как сообщалось ранее, 12 февраля во дворе дома по проспекту Независимости, было найдено тело 28 -летней танцовщицы Марины Парамоновой. По предварительным данным, она могла упасть с 7 этажа.

В последние годы, карьера восходящей звезды Большого оставляла желать лучшего. После перенесенной травм, ей в 2013 пришлось оставить сцену. Некоторые источники также говорили о разногласиях с руководством театра.

Некоторое время Марина преподавала хореографию.

В юношеском возрасте балерина считалась восходящей звездой мировой сцены: становилась победителем международных конкурсов. Некоторые эксперты считали, что у нее большой творческий потенциал.