В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали

Новости Беларуси. В аварии с участием автобуса рейса Минск-Москва и фургона пострадали семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло в Смоленской области. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Два человека доставлены в больницу, остальные отправлены на амбулаторное лечение.