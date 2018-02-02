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В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали

02 февраля 2018 11:25
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Новости Беларуси. В аварии с участием автобуса рейса Минск-Москва и фургона пострадали семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали-1

ДТП произошло в Смоленской области. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Два человека доставлены в больницу, остальные отправлены на амбулаторное лечение.   

В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали-4

В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали-6

# происшествия # Фотофакт # Авария в России

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