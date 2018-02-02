По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском

Новости Беларуси. Два человека – отец и сын – погибли в ДТП под Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два человека – отец и сын – погибли в ДТП под Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Не разминулись легковушка и грузовик. Столкновение произошло на перекрестке со светофором.
По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался на зеленый, в этот момент в него въехал MAN. Удар был настолько сильный, что большегруз отбросило на обочину.
Шансов у пассажира и водителя машины не было. Погибших с повреждённой машины доставали спасатели с помощью специального инструмента. Водитель грузовика отправлен в больницу.