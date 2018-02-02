Прямой эфир

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском

02 февраля 2018 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два человека – отец и сын – погибли в ДТП под Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском -1

Не разминулись легковушка и грузовик. Столкновение произошло на перекрестке со светофором.

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском -4

По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался на зеленый, в этот момент в него въехал MAN. Удар был настолько сильный, что большегруз отбросило на обочину. 

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском -6

Шансов у пассажира и водителя машины не было. Погибших с повреждённой машины доставали спасатели с помощью специального инструмента. Водитель грузовика отправлен в больницу.

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском -8

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском -10

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском -12

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали
02 февраля 2018 11:25

В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали

СК: по факту смертельной аварии под Солигорском возбуждено уголовное дело
02 февраля 2018 10:39

СК: по факту смертельной аварии под Солигорском возбуждено уголовное дело

В Бобруйском районе грузовик MAN сбил 52-летнего велосипедиста
02 февраля 2018 09:57

В Бобруйском районе грузовик MAN сбил 52-летнего велосипедиста