По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском

Новости Беларуси. Два человека – отец и сын – погибли в ДТП под Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не разминулись легковушка и грузовик. Столкновение произошло на перекрестке со светофором.

По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался на зеленый, в этот момент в него въехал MAN. Удар был настолько сильный, что большегруз отбросило на обочину.