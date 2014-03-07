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Турист заблудился в Австралии и три недели питался мухами

07 марта 2014 16:59
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Новости Австралии. 26-летний немецкий турист Даниэль Дудзиж для того, чтобы выжить, три недели питался мухами и другими насекомыми. Его на вертолетах и квадроциклах искали полицейские. Но безуспешно. И только в  прошлый четверг туриста подобрал автомобилист.

Даниэль заблудился во время пешего похода. По информации полиции, он сбился с пути и застрял между двумя затопленными берегами реки.

Марк Хендерсон, инспектор полиции:
Он шутил, что в австралийских лесах невозможно оголодать, потому что повсюду летает огромное количество мух, а в мухах, как известно, содержится белок. Когда он выехал из города Виндоры, у него с собой были запасы консервированных бобов и кукурузных хлопьев, однако они быстро закончились. Поэтому в течение нескольких следующих недель Дудзиж питался мухами.

Напомним, несколько дней назад в Австралии крокодил стал жертвой нападения... Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея... Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут. Шокирующее видео!

# происшествия # Гибель туристов

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