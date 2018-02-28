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Трёхтонный погрузчик перевернулся на «Белшине». Погиб водитель

28 февраля 2018 11:42
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Новости Беларуси. Водитель погрузчика погиб на «Белшине».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Оксану Соленюк, 28 февраля около часа ночи на территории предприятия перевернулся погрузчик, вес которого составляет три тонны. В результате происшествия погиб водитель.

По факту смерти мужчины проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте трагедии работают следователи.

По словам Оксаны Соленюк, более конкретно говорить о произошедшем можно будет позже.

По информации местных СМИ, погибшему было 36 лет. Мужчина помогал вытянуть другой погрузчик, застрявший в снегу. При буксировке колесо транспортного средства попало в яму, погрузчик упал на бок. Водитель скончался до приезда медиков.

В конце января в Бобруйске из-за падения рентгенаппарата в больнице скорой помощи погиб мужчина – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Гибель рабочего # Оксана Соленюк

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