51-летняя женщина насмерть замерзла на крыльце дома подруги в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе местная жительница замерзла на крыльце дома подруги.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, трагедия произошла ночью 28 февраля.

Предварительно, 51-летняя женщина была в нетрезвом состоянии. Накануне несчастного случая погибшая и ее сожитель употребляли алкоголь. Произошел конфликт. Женщина обиделась и ушла к подруге на соседнюю улицу в одной сорочке, чтобы переночевать.

Предположительно, она стучала, но дверь не открыли из-за того, что было поздно. Скорее всего, женщина присела на крыльцо, уснула и замерзла. Ее тело обнаружила подруга утром.

СК проводит проверку.