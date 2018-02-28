51-летняя женщина насмерть замерзла на крыльце дома подруги в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе местная жительница замерзла на крыльце дома подруги.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, трагедия произошла ночью 28 февраля.
Предварительно, 51-летняя женщина была в нетрезвом состоянии. Накануне несчастного случая погибшая и ее сожитель употребляли алкоголь. Произошел конфликт. Женщина обиделась и ушла к подруге на соседнюю улицу в одной сорочке, чтобы переночевать.
Предположительно, она стучала, но дверь не открыли из-за того, что было поздно. Скорее всего, женщина присела на крыльцо, уснула и замерзла. Ее тело обнаружила подруга утром.
СК проводит проверку.
«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут» (читать далее).