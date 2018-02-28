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51-летняя женщина насмерть замерзла на крыльце дома подруги в Столинском районе

28 февраля 2018 09:02
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Новости Беларуси. В Столинском районе местная жительница замерзла на крыльце дома подруги.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, трагедия произошла ночью 28 февраля.

Предварительно, 51-летняя женщина была в нетрезвом состоянии. Накануне несчастного случая погибшая и ее сожитель употребляли алкоголь. Произошел конфликт. Женщина обиделась и ушла к подруге на соседнюю улицу в одной сорочке, чтобы переночевать.

Предположительно, она стучала, но дверь не открыли из-за того, что было поздно. Скорее всего, женщина присела на крыльцо, уснула и замерзла. Ее тело обнаружила подруга утром.

СК проводит проверку.

«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут» (читать далее).

# происшествия # Несчастный случай

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