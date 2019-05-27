Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК

Новости Беларуси. Трое детей и один взрослый погибли за прошедшие выходные в водоемах Беларуси. Несчастные случаи произошли буквально в течение часа в Климовичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На техническом карьере недалеко от райцентра утонула тринадцатилетняя девочка. Компания детей гуляла у берега водоема. Поскользнувшись, девочка упала в воду. Спасти ее не удалось.

А на водохранилище у деревни Соболевка вода унесла жизни двух братьев шести и одиннадцати лет.