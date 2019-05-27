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Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК

27 мая 2019 13:31
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Новости Беларуси. Трое детей и один взрослый погибли за прошедшие выходные в водоемах Беларуси. Несчастные случаи произошли буквально в течение часа в Климовичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На техническом карьере недалеко от райцентра утонула тринадцатилетняя девочка. Компания детей гуляла у берега водоема. Поскользнувшись, девочка упала в воду. Спасти ее не удалось.

А на водохранилище у деревни Соболевка вода унесла жизни двух братьев шести и одиннадцати лет.

Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК -1

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:
Место, где утонули дети, для купания не оборудовано и ограждено металлическим забором. Предварительно, один из мальчиков поскользнулся на скользкой плите и упал в воду. Другой его спасал. Велосипед мальчиков обнаружен на берегу.

Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК -4

Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации общества спасения на воде:
Эти случаи происходят только по одной причине. Мы всегда говорим: можно никакой профилактики не проводить, главное, чтобы у родителей было правило – не оставляйте детей без присмотра.

По фактам гибели детей следователи проводят проверку.

Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК -7

# Гибель детей # происшествия # Анастасия Лавринович # Николай Моисеев # Фотофакт

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