Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК
Новости Беларуси. Трое детей и один взрослый погибли за прошедшие выходные в водоемах Беларуси. Несчастные случаи произошли буквально в течение часа в Климовичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На техническом карьере недалеко от райцентра утонула тринадцатилетняя девочка. Компания детей гуляла у берега водоема. Поскользнувшись, девочка упала в воду. Спасти ее не удалось.
А на водохранилище у деревни Соболевка вода унесла жизни двух братьев шести и одиннадцати лет.
Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:
Место, где утонули дети, для купания не оборудовано и ограждено металлическим забором. Предварительно, один из мальчиков поскользнулся на скользкой плите и упал в воду. Другой его спасал. Велосипед мальчиков обнаружен на берегу.
Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации общества спасения на воде:
Эти случаи происходят только по одной причине. Мы всегда говорим: можно никакой профилактики не проводить, главное, чтобы у родителей было правило – не оставляйте детей без присмотра.
По фактам гибели детей следователи проводят проверку.