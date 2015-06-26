Новости Беларуси. Трагедия в Витебской области. Трое детей утонули в водоеме в Сенненском районе. Две сестрички, 9 и 11 лет, вместе с двоюродным братом-семиклассником одни отдыхали возле искусственного водоёма. Их внимание привлёк плот, сооружённый кем-то из местных жителей.

Вероятнее всего, дети решили прокатиться на дощатом сооружении, что и привело к трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Здесь лежали детские вещи и велосипеды. Плот, который построил кто-то из местных, прибило к берегу. Буквально в метре отсюда находилось тело одной из девочек. Такую жуткую картину первой увидела мать.

Истошный крик женщины услышал проходивший мимо житель деревни. Именно он достал из воды уже бездыханное тело девочки. Остальные сельчане в это время прочесывали кусты в надежде найти живыми еще двоих детей: родную сестру и двоюродного брата утонувшей малышки. Часом ранее их видели здесь, плавающими на плоту.

Сергей Астрашаб, начальник пожарного аварийно-спасательного поста номер 14 Сенненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Прибыли к водоему. Сказали, что в воде находится еще один ребенок. Одну девочку увезла «скорая», другую достал наш инспектор. Стали цепочкой на вытянутые руки и пошли прочесывать. Глубина здесь максимум 1,5 метра. Прочесывая, буквально метрах в пяти от берега наткнулись на мальчика.

Местные жители недоумевают, как такое могло произойти. Ведь хорошо знали и Машу с Галей, и Сережу. Дети из благополучной семьи. Добрые. А главное – послушные.

Ольга Дубовец, жительница деревни Лесниково:

Младшая девочка – она училась с нашей дочкой в одном классе. За одной партой сидели, дружили. И старшая. Старшая, все вместе приходили к нам играться. А мальчик, он приезжий, братик двоюродный, он тоже к нам приходил. Ровесник нашего старшего сына.

Светлана Казимирова, жительница деревни Лесниково:

И такие девочки были хорошие. И в школе учились. И семья хорошая. Вот что обидно. За то, что такое могло получиться. Эти девочки никуда не ходили без спроса. Они никогда даже не лезли в воду. Потому что им мама не разрешала.

Тем не менее факт остается фактом. Дети погибли. Следственный комитет проводит проверку. А МЧС снова напоминает...

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

В летний период времени ответственность взрослых за детей возрастает вдвое. Родители должны знать, где находится их ребенок, с кем, чем занимается.

К слову, только с начала года в Беларуси утонули 15 детей, 5 из них – в северном регионе страны. Всего же жертвами беспечного поведения на воде стали полторы сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.