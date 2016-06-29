Трагедия в Крупском районе: что стало причиной гибели 6 человек в канализационном колодце?

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства трагедии в Крупском районе. В деревне Каменка погибли шесть человек, в том числе двое спасателей.

Накануне поздно вечером местный житель спустился в канализационный колодец рядом с его домом. Во время чистки он потерял сознание и упал на дно.

Оказать ему помощь попытались три соседа, а затем два сотрудника МЧС. Все мертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Кулакова, СТВ:

Деревня Каменка Крупского района. Именно здесь и произошла трагедия, которая унесла жизни 6 человек. Хозяин вот этого дома спустился в канализационный колодец, которых в каждом населенном пункте огромное количество. И отсюда выбраться не смог.

Во время чистки мужчина 1943 года рождения потерял сознание и упал на дно колодца глубиной 6 метров. На крики о помощи детей о том, что их папа тонет в канализации, вызвались соседи – муж и зять Елены Смоленской. Мужчины по очереди спускались и, теряя создание, падали вниз.

Елена Смоленская, жительница д. Каменка Крупского района:

Мои муж и зять побежали сюда, босиком. Когда я прибежала следом, я только услышала крик: «Денис». И их уже под водой не было видно, никого

Возле места ЧП собрались все местные жители. В хаосе и суете - без времени на раздумья – в колодец спустился еще один человек - Виктор Сенкевич 1991 года рождения.

Валерий Леоненко, житель д. Каменка Крупского района:

Я ему туда, в колодец, крикнул: «Не дыши». А он даже по лестнице не спустился до низа, до воды. Видно, вздох - и ему плохо стало, и он падает туда и всё.

На место происшествия выехали машины «скорой» помощи и МЧС. По словам очевидцев, первый спасатель спустился в люк в специальном снаряжении и комплекте защиты, но вернулся обратно, жалуясь на плохое самочувствие. Его подменили двое спасателей 1990 и 1991 года рождения, которые вытащили из колодца тела погибших. Сами же потеряли сознание, после чего их доставили в больницу, где они, не приходя в себя, скончались. Почему молодые люди бросились спасать людей без спецснаряжения – предстоит выяснить.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства гибели 6 человек в Крупском районе, возбуждено уголовное дело. Работа по выяснению всех обстоятельств трагедии продолжается в тесном взаимодействии со всеми службами. Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета.

В каждом деревенском доме аналогичные канализации. Местные жители признаются: в основном, обслуживают их, не пользуясь услугами коммунальных служб. Анатолий Владимирович Ганчар – зампред Крупского райисполкома говорит, что в такую жару канализация превращается в бункер с ядовитыми газами.

Анатолий Ганчар, заместитель председатель Крупского райисполкома:

Высокие температуры сейчас были – 34 градуса практически целую неделю. Все отходы, которые были в колодце, конечно же, имели какое-то брожение. Есть на сегодняшний день чётко регламентированная инструкция, по которой надо действовать всегда. Нельзя в колодец проникать без откачки колодца, без вентиляции, без соответствующих средств

Всю ночь на месте трагедии работали следователи, криминалисты. Они осмотрели тела погибших, взяли пробы веществ из колодца, в том числе, воздуха, чтобы установить причину смерти всех жертв. У погибшего Сергея Ждановича остались без кормильца двое школьников. У соседских девчонок не стало отца и деда. Спасатели и молодой житель Каменки не были женаты и детей не имели – им было по 25-26 лет. Завтра состоятся похороны всех погибших.