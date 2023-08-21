Трагедия на воде: в Несвижском районе утонула 5-летняя девочка

Новости Беларуси. Жара продолжает испытывать белорусов на прочность. Который день синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за высоких температур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В такую погоду люди предпочитают находиться у воды. Но, к сожалению, порой отдых заканчивается печально. Так, за минувшие выходные, 19 и 20 августа, в Минской области утонули несколько человек.

Трагические случаи произошли в Стародорожском, Столбцовском, Смолевичском, Слуцком, Несвижском районах. Так, в поселке Альба под Несвижем утонула 5-летняя девочка. Малышка отдыхала у бабушки и не вернулась вовремя домой. Когда начались поиски, вещи девочки нашли возле местного водоема, не предназначенного для купания. Позже оттуда извлекли и тело ребенка. Обстоятельства ЧП выясняют следователи. А всем отдыхающим стоит помнить: чтобы летний отдых не обернулся бедой, нужно выбирать только оборудованные для купания места. И соблюдать правила поведения на воде.