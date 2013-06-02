Торнадо в США: в Оклахоме и Миссури погибли 17 человек, более 100 ранены, более 200 тысяч остаются без электричества

Новости США. Оклахома и Миссури приходят в себя после нового удара торнадо. По последним данным, погибли около 17 человек. Ранения различной степени тяжести получили более 100 жителей, несколько десятков человек находятся в больницах. Более 200 тысяч американцев до сих пор остаются без электричества.

Несколько разрушительных смерчей обрушились на регион в ночь с пятницы на субботу. Сильнее всего от разгула стихии пострадали города Эль-Рино и Оклахома-сити. В местах стихийного бедствия большие разрушения.

В мае в Оклахоме при аналогичном стихийном бедствии погибли 24 человека. Был разрушен город Мур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.