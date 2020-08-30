МВД о задержанных на бульваре Шевченко: «Оба находятся в Центре изоляции правонарушителей»

Новости Беларуси. 29 августа в Минске были задержаны координаторы несанкционированного массового мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 августа в Минске были задержаны координаторы несанкционированного массового мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину и женщину, которые оказались братом и сестрой, обнаружили сотрудники ОМОН в районе Комаровского рынка. Сообщается, что они жестами управляли действиями якобы стихийно митингующих. Милиционеры направились к мужчине, но молодые люди успели заскочить в отъезжавший троллейбус, оказали сопротивление при задержании, а позже предлагали взятку.
– Давайте я вам заплачу то, что мы платим государству. […] Ну две тысячи так две тысячи.
– Мы мзду не берем.
Александр Марченко, старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Оба находятся в Центре изоляции правонарушителей. Молодые люди ранее не судимы, но оба привлекались к административной ответственности.
Т.н. независимые СМИ писали о том, что сотрудники задержали случайных людей в троллейбусе. Уже на допросе мужчина и вовсе отрицал какое-либо участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Я вышел, увидел гуляющих девчонок и с ними погулял. И пофотографировался.
Как сообщает МВД, 29 августа по административным правонарушениям были задержаны 29 человек. По всей стране прошли 42-е политические акции, количество участников не превысило 8,5 тысячи человек. На женский марш в Минске вышли около 4 тысяч.