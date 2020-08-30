МВД о задержанных на бульваре Шевченко: «Оба находятся в Центре изоляции правонарушителей»

Мужчину и женщину, которые оказались братом и сестрой, обнаружили сотрудники ОМОН в районе Комаровского рынка. Сообщается, что они жестами управляли действиями якобы стихийно митингующих. Милиционеры направились к мужчине, но молодые люди успели заскочить в отъезжавший троллейбус, оказали сопротивление при задержании, а позже предлагали взятку.

– Давайте я вам заплачу то, что мы платим государству. […] Ну две тысячи так две тысячи. – Мы мзду не берем.

Александр Марченко, старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Оба находятся в Центре изоляции правонарушителей. Молодые люди ранее не судимы, но оба привлекались к административной ответственности.

Т.н. независимые СМИ писали о том, что сотрудники задержали случайных людей в троллейбусе. Уже на допросе мужчина и вовсе отрицал какое-либо участие в несанкционированном массовом мероприятии.