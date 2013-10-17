Теракты в Ираке происходят практически каждый день: очередной взрыв унес жизни 15 человек

Новости Ирака. Очередной теракт на севере Ирака. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате погибли как минимум 15 человек. Большинство из них – мусульмане-шииты.

Теракты в Ираке происходят практически каждый день. Жертвами атак становятся десятки человек. Среди них есть женщины и дети.

Эксперты отмечают, что рост насилия в стране связан с противостоянием крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов. Последние занимаю важные государственные посты. У них большинство и в парламенте. Сунниты обвиняют шиитов в дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.