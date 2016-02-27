Теракт в Таиланде: на воздух взлетел заминированный автомобиль

Новости Таиланда. Тревожные новости приходят из Таиланда. Там произошел теракт, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Все случилось в людном месте. В результате взрыва два человека погибли, еще семеро ранены. Все они офицеры полиции.

Сообщается, что машина была украдена. Местные власти подозревают, что теракт был организован исламистами. Однако ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Добавлю, в некоторых провинциях Таиланда с 2004 года идет противостояние сил безопасности и местных мусульманских боевиков. За годы конфликта в регионе погибли более шести с половиной тысячи человек, большинство из них – мирные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.