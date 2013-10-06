Теракт в Ираке около школы и полицейского участка. 15 человек, в том числе 10 детей, погибли

Новости Ирака. Растет число погибших в результате взрывов на севере Ирака. На данный момент жертвами атак стали 15 человек, среди которых десять детей. Более 40 получили ранения.

Теракты произошли около местной школы и полицейского участка. На воздух взлетели два заминированных автомобиля. Из-за взрыва у школы обвалилась крыша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 октября в Ираке произошло несколько крупных терактов, в которых погибли около 80 человек. Сложная ситуация в стране – результат противостояния крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов. Последние занимают ряд важных государственных постов, в том числе и пост премьер-министра. Сунниты, в свою очередь, обвиняют их в дискриминации.