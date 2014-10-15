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Теракт в Египте: бомба взорвалась у здания Верховного суда в Каире, пострадали около 20 человек

15 октября 2014 10:03
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Новости Египта. В египетском Каире произошел теракт. Мощный взрыв прогремел у здания Верховного суда в самом центре города. Сообщается, что пострадали около 20 человек. Самодельная бомба была спрятана в кустах рядом с парковкой.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Ответственность за теракт ни одна из радикальных группировок пока не взяла.

Предыдущий теракт в столице Египта произошел в сентябре. Тогда жертвами мощного взрыва стали несколько полицейских. А десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Египте

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