Теракт в Домодедово. За секунды до взрыва

На месте взрыва в аэропорту «Домодедово» обнаружены фрагменты тела предполагаемого террориста, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах на месте происшествия. «Обнаружена голова мужчины арабской внешности, возраст которого примерно 30-35 лет, он предположительно привел в действие взрывное устройство», - отметил источник. По другим данным, террористом была женщина.

Весь зал, где произошел взрыв, залит кровью. Выбиты стекла, кругом разбросаны личные вещи погибших и пострадавших, валяются перевернутые тележки для перевозки вещей, все покрыто слоем пыли, которая осела в результате взрывной волны, сообщает РИА-Новости.

Судя по всему, террориста-смертника привезли на автомобиле и высадили на долговременной стоянке автотранспорта, которая находится с левой стороны аэровокзала, добавил источник.

После этого, по его словам, террорист-смертник беспрепятственно прошел по первому этажу до лестницы, поднялся на второй, где нет охраны и металлодетекторов, после чего произвел подрыв.

Очевидец в интервью «КП»: Было очень много дроби. Мне пробило все ноги, брюки просто разорвало на части. Я чудом не пострадал сильно. Например, я видел, как одному человеку просто оторвало лицо...

Вскоре после ЧП источник в правоохранительных органах РФ рассказал РИА Новости, что спецслужбы знали о готовящемся взрыве, в связи с чем разыскивали нескольких подозреваемых, но те сумели пробраться в Домодедово и устроить теракт.

«В спецслужбы поступила информация о том, что в одном из московских аэропортов, возможно, будет совершен террористический акт. Оперативники искали трех подозреваемых, но тем беспрепятственно удалось проникнуть на территорию аэропорта, отследить момент взрыва, который произвел их сообщник, и покинуть аэропорт», - сказал собеседник агентства.

Московский аэропорт «Домодедово» в 18.50, то есть через два часа после теракта, вернулся к работе в штатном режиме. Об этом заверила пресс-служба аэропорта.

Среди погибших от взрыва в аэропорту Домодедово, а также раненых нет ни одного ребенка, сообщают «Вести».

На сайте МЧС России обновляется список пострадавших.

Теракт в Домодедово: число погибших возросло

Теракт в Домодедово