Теракт в Домодедово: по факту взрыва возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе «Терроризм»

В Москве расследуют обстоятельства теракта в аэропорту «Домодедово». По последним данным, погибли 35 человек. Пострадавших — от 130 до 180 человек, в том числе 9 иностранных граждан — это жители Великобритании, Франции, Италии, Германии, Словакии, среднеазиатских и других государств.

В больницах Москвы — свыше сотни раненых, половина — в тяжелом состоянии. У людей в основном минно-взрывные, осколочные и ожоговые травмы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе «Терроризм».

Очевидцы:

Паники никакой нету. Кто до вечера доживет, тот доживет. У первого входа рвануло так, что здание треснуло и снег посыпался со здания.

По данным следствия, террористов в Домодедово было двое. Тело одного из них нашли на месте взрыва. Сила устройства составила до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена металлическими поражающими элементами. Не исключено, что террористы хотели оставить взрывное устройство в зале, а подрыв произошел самопроизвольно или же был произведен дистанционным пультом.

На момент ЧП в зале прилета находились пассажиры с десяти рейсов, все они были из заграницы. Сейчас аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.

По данным посольства Беларуси в России, наших соотечественников среди жертв теракта нет.

Национальный аэропорт «Минск» работает в обычном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. При этом на воздушном и железнодорожном и транспорте усилены меры безопасности. Производится досмотр багажа, повышено внимание к пассажирам на станциях и остановочных пунктах. Увеличено количество нарядов, сопровождающих поезда и самолеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».